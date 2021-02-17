الإقبال على المخابز اعتيادي ومتناسب مع مدة المنخفض الجوي

اعلن نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن الإقبال على المخابز، أمس الثلاثاء، كان اعتياديا ومتناسبا مع مدة المنخفض الجوي الذي يمر على المملكة .

وأضاف الحموي لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن المواد الأولية اللازمة لعمل المخابز متوفرة، والأخيرة تعمل بكامل طاقتها، داعيا المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي عند زيارة المخابز، حرصاً على سلامتهم ومنعا لوقوع أي مخالفات تؤدي لإغلاق أي من المخابز.

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