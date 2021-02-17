ازدحام المركبات يعيق فتح طريق القاعدة بين جرش وعجلون

قال مدير اشغال محافظة جرش عامر السبع إن الطريق الذي يربط بين عجلون وجرش (طريق القاعدة) مغلق بسبب ازدحام المركبات الأمر الذي يعيق عمل طاقم الاشغال من فتح الطريق، مشيراً الى ان باقي الطرق في جرش سالكة.

وأضاف الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة إن الطرق الرئيسية في محافظة عجلون يتم فتحها اولا باول لكن هنالك كثافة كبيرة في تساقط الثلوج تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بالطرق داخل العاصمة عمان أوضح المحارمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الأربعاء، ان جميع الطرق سالكة ولكن بحذر مشيرا الى ان الفرق الميدانية التابعة لوزارة الاشغال متواجدة في الميدان، ويتم التعامل مع كافة البلاغات الواردة لغرفة العمليات.

وأشار الى انه لوحظ وجود تدفق قوي للمياه في الأودية والسيول، ولكن لم ترد اية ملاحظة على ذلك من قبل المواطنين.

هذا وقد حذرت الجهات المعنية المواطنين من الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة.