537 مليون دينار تراجع أرباح البنوك الاردنية العام الماضي بسبب كورونا

أظهرت البيانات المالية الأولية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات، بنسبة 66.5% في العام الماضي 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

فقد بلغ صافي أرباح البنوك المتوقع بعد الضريبة 270.5 مليون دينار العام 2020، مقارنة مع 808.09 مليون دينار في العام 2019، وبقيمة تراجع بلغت 537.6 مليون دينار.

وبلغ صافي الأرباح المتوقع قبل ضريبة الدخل قرابة 466.8 مليون دينار في 2020، مقارنة مع 1.15 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام 2019، متراجعة بنسبة 60%، وبقيمة انخفاض بلغت 687.8 مليون دينار.

وقد تراجع إجمالي الأرباح التشغيلية للبنوك بنسبة 6% في العام 2020، ليسجل نحو 2.55 مليار دينار.

كما انخفضت مخصصات ضريبة الدخل بمقدار 150.17 مليون دينار، وبنسبة 43% في 2020، حيث بلغ مجموع مخصصات ضريبة الدخل نحو 196.3 مليون دينار، مقارنة مع 346.47 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2019، وذلك بسبب تراجع صافي الأرباح قبل الضريبة.