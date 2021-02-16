وفاة جنين في رحم أمه جراء إصابته بفيروس كورونا !!

توفي جنين وهو في بطن أمنه جراء إصابته بفيروس كورونا . فقد وصلت امرأة حامل من جنوب اسرائيل تبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما الى طبيب العائلة، وأفادت بأنها لا تشعر بحركات الجنين، ومن ثم نقلت إلى مستشفى اسوتا بأشدود حيث خضعت لعملية اجهاض وتبين ان الجنين كان يحمل فيروس كورونا .

ويشار إلى أن الأم كانت تعاني قبل عدة أيام من ارتفاع درجة الحرارة بصورة طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية، وهذه هي أول مرة في إسرائيل يُتوفى جنين بفيروس كورونا وهو ببطن امه. وتحث وزارة الصحة تحث النساء الحوامل على اخذ اللقاح.

وقد اُدخل الى أقسام الكورونا في المستشفيات الاسرائيلية خلال الاسبوعين الماضيين ثمانية وسبعون طفلًا وشابًا. ويرقد فيها حاليا تسعة وعشرون رضيعا وطفلا، ثلاثة منهم بحالة خطيرة. وتوصف حالة شاب يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، بدون امراض مزمنة، بحرجة.

وأوعزت وزارة الصحة الى المستشفيات امس بالاستعداد لاستيعاب عدد اكبر من الأطفال المصابين بكورونا.

وجاء في رسالة بعثتها الوزارة الى مديري المستشفيات انه يتوقع ارتفاع عدد الإصابات لدى الأطفال بسبب الطفرة البريطانية، ونظرا لاعادة فتح المؤسسات التعليمية دون تطعيمهم.