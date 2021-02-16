مرحبا بأمطار الخير.. اجواء مستقرة نهار اليوم، ثم عبور منخفض جوي ليلاً وتعمقه الاربعاء والخميس وانحساره ظهر الجمعة

تكون الأجواء نهار اليوم الثلاثاء، مستقرة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتعمل على اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتأثر المملكة ليلا وتدريجيا بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد، كما يتوقع أن تكون الهطولات على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية على شكل زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، كما تشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، ومن شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، والانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتأخرة في المناطق التي تشهد هطولات، ومن احتمال تراكم الثلوج بعد منتصف الليل فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.

واعتباراً من ساعات فجر يوم غدٍ الأربعاء، تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً.

وبحسب الأرصاد الجوية، ستشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات متقطعة من الثلج بين الحين والآخر، وقد تكون ممزوجة مع المطر أحياناً، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة؛ تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 800 متر عن سطح البحر وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية تتجاوز 80 كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، مع هطول الأمطار في اغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها خلال ساعات الليل.

وتبقى المملكة يوم الجمعة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة جدا، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، مع هطول زخات من المطر على فترات خلال ساعات النهار في شمال ووسط المملكة، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف الهطولات وتقل كميات الغيوم ويتوقع مع ساعات الليل المتاخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 0، وفي مرتفعات الشراة 15 – -1، وفي مناطق البادية 21 – 1، وفي مناطق السهول 19 – 2، وفي الاغوار الشمالية 22 – 5، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 23 – 7، وفي خليج العقبة 23 – 8 درجات مئوية.