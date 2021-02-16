مرحبا بأمطار الخير.. اجواء مستقرة نهار اليوم، ثم عبور منخفض جوي ليلاً وتعمقه الاربعاء والخميس وانحساره ظهر الجمعة
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جرينتش+2 05:55
تعليق دوام جميع المدارس الأربعاء والخميس بسبب الظروف الجوية
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