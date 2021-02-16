تعليق دوام جميع المدارس الأربعاء والخميس بسبب الظروف الجوية

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق دوام جميع المدارس في المملكة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

كما قرر الوزير التحول للتعليم عن بعد .