تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 18 وفاة و2657 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 352219
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جرينتش+2 02:33
تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 18 وفاة و2657 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 352219
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