بعد محاولة هروبها.. الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد تكشف تفاصيل اختطافها واحتجازها في دبي/ فيديو

كشفت ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة المكتوم، تفاصيل اختطافها على يد قوات خاصة تابعة لوالدها أثناء محاولتها الفرار من دبي في عام 2018 ظهر زورق، وظروف احتجازها بعد إعادتها قسريا إلى الإمارة الخليجية في وقت لاحق.

جاء ذلك في سلسلة من المقاطع المصورة أرسلتها لطيفة لأصدقائه،ا بعد أن صورتها بهاتفها في حمام فيلا تحتجزها عائلته فيها، وعرضها برنامج بانوراما الذي تبثه “بي بي سي”.

وقد جرى تسجيل مقاطع الفيديو على مدى عدة أشهر على هاتف أعطي إلى “لطيفة” سرا بعد حوالي عام من إعادتها إلى دبي. وقد سجلتها في الحمام لأنه كان المكان الوحيد الذي يمكنها قفله.

وقد كشف أصدقاء لطيفة أخيرا عن تلك الرسائل بعد توقفها خوفا منهم على حياتها، حيث أن ابنة حاكم دبي اتهمت والدها باحتجازها كرهينة، بعد أن خطفها عناصر القوات الخاصة وقاموا بتخديرها بعد فشل محاولتها للهروب.

في الرسائل، أوضحت لطيفة كيف أنها قاومت الجنود الذين أخرجوها من القارب و “ركلت وضربت وعضت” ذراع أحد الحراس الإماراتيين حتى صرخ.

وقالت إنها بعد إعطائها مهدئا فقدت وعيها أثناء نقلها على متن طائرة خاصة، ولم تستيقظ إلى أن وصلت إلى دبي.

وأكدت أنها محتجزة بمفردها دون الحصول على مساعدة طبية أو قانونية في فيلا ذات نوافذ وأبواب محكمة الإغلاق وتحرسها الشرطة.

وفي شريط سُرب لاحقا، قالت لطيفة إنها أجبرت قسرا على الصعود إلى طائرة خاصة.

وقالت: “أحسستُ بحزن عميق في تلك اللحظة، فقد شعرتُ بأن كل الجهود التي بذلتها لعدة سنوات من أجل نيل حريتي قد تبخرت”.

وكانت لطيفة قد تمكنت، في وقت حادثة اليخت في 2018، من نشر شريط مصور آخر قالت فيه “إذا كنتم تشاهدون هذا الشريط، فالوضع ليس جيدا على الإطلاق. فإما كنت قد متّ أو أنني في وضع سيء للغاية”.

وكان هذا الشريط هو الذي أثار اهتماما وقلقا عالميا ومطالبات بإطلاق سراحها. وتعرضت دولة الإمارات لضغوط كبيرة للكشف عن حقيقة وضعها، كما جرى الترتيب لاجتماع في الأمم المتحدة لبحث الموضوع.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية إن من المعتقد أن الشيخة لطيفة، محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يتم الكشف عنه في الإمارات بعد إعادتها قسرا في مارس/ آذار بعد فرارها من دبي بمساعدة أصدقاء على متن قارب تم اعتراضه لاحقا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في ديسمبر كانون الأول إن الشيخة لطيفة في بيتها وتعيش مع أسرتها ونفت ما وصفتها بالتقارير الإعلامية الكاذبة التي كانت تستند إلى تسجيل انتشر على نطاق واسع صورته الشيخة لطيفة ويتهم الأسرة بالإساءة إليها وتقييد حركتها.

Tonight @BBCPanorama reveals exclusive secret recordings from Princess Latifa of Dubai who is being held against her will by her father, the ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

The Missing Princess | 8.30pm | @BBCOne #MissingPrincesshttps://t.co/aBILuvZVhX

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 16, 2021