تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 18 وفاة و2657 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 352219
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بعد محاولة هروبها.. الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد تكشف تفاصيل اختطافها واحتجازها في دبي/ فيديو
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