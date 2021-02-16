مرحبا بأمطار الخير.. اجواء مستقرة نهار اليوم، ثم عبور منخفض جوي ليلاً وتعمقه الاربعاء والخميس وانحساره ظهر الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:08
بعد احتلال شمال سوريا.. أردوغان يتذرع بـ “مجزرة غارا” ويعلن التمسك باحتلال الأراض التي دخلتها قواته في شمال العراق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني