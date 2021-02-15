شريف منير يؤدي دور قائد قوة جوية في فيلم «السرب»/ فيديو



نشر النجم المصري شريف منير، صورة له من كواليس فيلم «السرب»، الذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له امس الاحد،

وكشف منير عن الشخصية التي يقوم بدورها في أحداث الفيلم فكتب : «قريباً.. الفريق شريف المصري في “السرب”».

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” البرومو الرسمي لفيلم “السرب”، فكتب في تعليقه عليه: “عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض”.

وتابع: “هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

https://www.facebook.com/100007906443994/videos/2856605517946302/