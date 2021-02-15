تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 349562

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 وفاة و2312 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4473 وفاة و349562 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1612 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 206 حالات في محافظة البلقاء، 144 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات في الرمثا، 103 حالات في محافظة الزرقاء، 44 حالة في محافظة جرش، 41 حالة في محافظة مأدبا، 34 حالة في محافظة عجلون، 33 حالة في محافظة الكرك، 32 حالة في محافظة العقبة، 26 حالة في محافظة الطفيلة، 20 حالة في محافظة المفرق، و17 حالة في محافظة معان، منها حالتان في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 16858 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 113 حالة، فيما غادرت 94 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 698 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 598 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 168 بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 62 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1132 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328231 حالة.

وأضاف أن 29225 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4234459 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 91ر7 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.