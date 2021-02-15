تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 349562
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جرينتش+2 10:22
تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 349562
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