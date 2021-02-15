الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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جرينتش+2 05:16
ترجيح انتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي.. انطلاق الانتخابات الداخلية لحركة حماس الجمعة المقبل
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