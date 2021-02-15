تبرئة ترامب ترتد على الحزب الجمهوري في صورة ادانة لموقفه وتفاقم لازمة الانقسام بين ضفوفه

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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جرينتش+2 05:16
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