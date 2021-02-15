إعلان قائمة قبول طلبة إساءة الاختيار للدورة التكميلية/ رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، قائمة قبول الطلبة الذين أساؤوا الاختيار من خريجي الدورة التكميلية للعام 2020/ 2021.

وقالت الوزارة إنه وحسب قرار مجلس التعليم العالي بقبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية/الدورة التكميلية للعام 2020/ 2021، وذلك حسب معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في تخصصات الجامعات الأردنية، فقد تم ترشيح (696) طالباً وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله ضمن هذه القائمة هو (66.2%).

وأضافت الوزارة أن هذا العدد الذي تم ترشيحه للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار يضاف إلى العدد الذي تم ترشيحه للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت يوم أمس الأحد، وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم ترشيحه للقبول في الجامعات الأردنية هو (10724) طالباً وطالبة من أصل (11000) طالب وطالبة هو إجمالي عدد المتقدمين وبنسبة بلغت (97.5%).

ولمعرفة نتائج قبول هذه القائمة يمكن الدخول إلى الرابط الآتي: (http://www.admhec.gov.jo/AdmBscWinterBadChoice.aspx)