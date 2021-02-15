الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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إعلان قائمة قبول طلبة إساءة الاختيار للدورة التكميلية/ رابط
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