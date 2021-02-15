إعادة الانتشار الأمني لإنفاذ أوامر الدفاع وضبط المخالفين

أعلنت مديرية الامن العام عن إعادة انتشار القوة الأمنية من دوريات آلية وراجلة وحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة لمراقبة وضبط المخالفات كافة المترتبة على عدم الالتزام بأوامر الدفاع، وذلك لمزيد من الضبط الأمني وتكثيف الرقابة وانفاذ أوامر الدفاع.

وأهابت المديرية بالجميع الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة بعدم التجمع واقامة الحفلات وبيوت العزاء والأعراس وارتداء وسائل السلامة العامة (الكمامة) والتباعد الاجتماعي.

واكدت المديرية انه في هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بد من قيامنا جميعاً بما هو واجب علينا تجاه انفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من اوامر الدفاع، مشددة على عدم التهاون مع اية مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

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