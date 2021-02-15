إطلاق نار على دورية أمنية أثناء عملية القبض على مطلوب

أطلق أحد الأشخاص النار تجاه دورية أمنية أثناء القبض على شقيقه المطلوب بقضايا مخدرات وإطلاق ‏عيارات نارية.

‏وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه أثناء قيام إحدى دوريات النجدة بواجبها الرسمي في إحدى مناطق الشونة الشمالية، ألقت القبض على شخص مطلوب بحقه ثمانية طلبات أمنية في قضايا المخدرات وإطلاق ‏العيارات النارية، ‏وجرى اقتياده الى المركز الأمني.

‏وأضاف انه وأثناء ذلك تفاجأت الدورية بمركبة قام سائقها باطلاق عيارات نارية باتجاهها ما أدى الى اصابة الشخص المطلوب بقدمه، اضافة الى اضرار مادية في الدورية دون وقوع اصابات بين طاقم الدورية، موكدا انه تم تحديد مطلق العيارات النارية وهو شقيق الشخص المطلوب، وبوشر التحقيق والبحث عنه.

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