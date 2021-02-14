وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 11 وفاة و2447 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 347250

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و2447 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4455 وفاة و347250 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1695 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 179 حالة في محافظة البلقاء، 167 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 85 حالة في محافظة الكرك، 67 حالة في محافظة الزرقاء، 51 حالة في محافظة جرش، 50 حالة في محافظة مأدبا، 49 حالة في محافظة المفرق، 48 في محافظة العقبة، 37 حالة في محافظة عجلون، 11 حالة في محافظة الطفيلة، 8 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 15696 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 132 حالة، فيما غادرت 73 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 701 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 566 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 150 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 61 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1207 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 327099 حالة.

وأضاف أن 26313 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4205234 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.