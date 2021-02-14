مؤسف.. تراشق بالاتهامات بين الرئيس اللبناني وسعد الحريري

اتهم الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بمحاولة الخروج عن الدستور في تشكيل الحكومة.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر” بيانا لمكتب الإعلام في الرئاسة، جاء فيه “مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان”.

وتابع البيان “تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كافٍ للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد اكد في مؤتمر صحافي، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، أنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية.

وقال الحريري إنه “بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين، من دون أن تضم الثلث المعطل، وهي صيغة تعني ثلث عدد وزراء الحكومة يتحكمون بقراراتها”.