في غياب ناصر القدوة.. اللجنة المركزية لحركة “فتح” تناقش امس مضمون رسالة البرغوثي التي حملها حسين الشيخ

رام الله -عقدت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، اجتماعا لها، مساء امس السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وفي بداية الاجتماع، أطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية على طريق عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى التجاوب الدولي الواسع مع مبادرة سيادته بهذا الخصوص، والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي ناقشت هذه المبادرة وسبل تفعيلها.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تبذلها مصر الشقيقة والأردن الشقيق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وذلك من أجل توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، ودعم الجهود الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لعقد المؤتمر الدولي وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وناقشت اللجنة المركزية عدة ملفات أهمها ملف الانتخابات، حيث استمعت اللجنة المركزية لحركة “فتح” لتقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، وأبرز النتائج التي تم التوصل اليها وصولا لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل.

وأكدت مركزية فتح ترحيبها ببيان القاهرة الذي تم التوصل اليه خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنها شكلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التي سيكون فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار.

كذلك بحثت مركزية “فتح”، خلال اجتماعها، عدداً من الملفات المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، والانتخابات التي تجري بالأقاليم في منهج يؤكد أن “فتح” حامية المشروع الوطني حريصة على تكريس الديمقراطية في نهجها السياسي وإعطاء الدور المهم للكوادر الفتحاوية لتضطلع بدورها في بناء أسس الدولة الفلسطينية وتكريس استقلالها.

كما ثمنت اللجنة المركزية، الرسالة التي بعثها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،الاسير مروان البرغوثي للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية التي نقلها حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية أثناء لقائه معه، والتي أكد فيها أن حركة “فتح” تخوض معركة المجلس التشريعي بقائمة واحدة موحدة وفقا للمعاير المتفق عليها في اللجنة المركزية.

كما وضع حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، الاسير كريم يونس في صورة ما جرى خلال لقائه القائد مروان البرغوثي، معبرا عن دعمه والتزامه بما جرى خلال اللقاء.

غير أن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ناصر القدوة، ما زال يقاطع اجتماع اللجنة المركزية حيث غاب عن اجتماع الامس السبت، ضمن ما وصفته بعض المصادر بانه “خطوات عملية” من جانبه لتشكيل أو دعم قائمة غير قائمة حركة “فتح” الرسمية في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقالت هذه المصادر أن مقاطعة القدوة لاجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح”، والذي وصف بالاجتماع الهام، جاءت ليس من باب الاحتجاج، وإنما في سياق خطوات عملية قد يقدم عليها لاحقًا مثل تشكيل قائمة أو دعم قائمة غير رسمية لحركة “فتح” في انتخابات المجلس التشريعي.

وكان القيادي في حركة “فتح” حاتم عبد القادر، قد ذكر في وقت سابق، أنه يجري الاستعداد لتحضير “قائمة ظل موازية” لقائمة حركة “فتح” الرسمية في الانتخابات التشريعية القادمة، ستخرج للعلن قريباً، إذا فشلت كل المحاولات الرامية لتوحيد الحركة، ومن الممكن أن يشكلها ناصر القدوة أو المقربون من مروان البرغوثي.

وتأتي مقاطعة القدوة لاجتماع اللجنة المركزية مسا ءامس، بعد نحو أسبوعين، من توجيه الرئيس محمود عباس عبارات وصفت بـ”القاسية” له في اجتماع للجنة المركزية لحركة “فتح” في الـ24 من الشهر الماضي.

فقد قال عباس خلال الاجتماع، حينها: “يعني المحافظات الجنوبية (محافظات قطاع غزة) روحي فتوح (عضو اللجنة المركزية) ينزل على غزة ويشتغل ميدانياً هناك للانتخابات”، وتابع: “وإنت كمان يا ناصر”، مخاطباً القدوة “ليش ساكت انزل”.

وتابع: “أما اللي ما بدوش يشتغل في هيك موضوع، يقعد في بيته ويسكر على حاله الباب، واللي بفكر ينزل أمام قائمة (فتح) الرسمية سأمنعه بالقوة”. ومن الواضح أن حديث عباس كان موجهاً للقدوة، الذي باتت القطيعة أبرز ما يميز علاقتهما.

وكان القدوة قد قدم استقالته من اللجنة المركزية لحركة “فتح” في مايو/ أيار 2018، على خلفية خلافات حادة وقعت خلال انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، ثم تراجع عنها بعد تدخل أعضاء من مركزية “فتح” وإقناعه بالعدول.

هذه التطورات المتسارعة في الشأن الفتحاوي، تأتي بعد ساعات مما أكده عبد القادر في حديث صحفي، أن “الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي لا يرغب بالترشح للمجلس التشريعي حتى لو كان على رأس قائمة (فتح)، ولن يشكل قائمة، لأنه يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية”.

وعما إن بدأ العمل فعلياً على تشكيل قائمة “فتح” الرسمية، أجاب عبد القادر: “الآن يجري العمل على القوائم بشكل موازٍ، هناك مفاوضات من أجل قائمة موحدة، وعلى الجانب الآخر وراء الكواليس يجري التحضير لقائمة أخرى”.