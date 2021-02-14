زهور “البقعة” تساهم في الاحتفال اليوم الاحد بـ “يوم الحب”

تضاعفت أسعار الزهور (سعر الجملة) من المنتج المحلي العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2020، وسط طلب متزايد عليها في بورصة شراء الزهور، وفق مدير عام السوق المركزي أنس محادين.

ويتزامن ارتفاع أسعار الزهور مع “يوم الحب”، الذي يصادف 14 شباط/ فبراير من كل عام، حيث يقبل العديد على شراء الزهور وتحديدا الورد الأحمر.

وقال محادين، اليوم الأحد، إن الإقبال على شراء الزهور قد شهد تزايدا ملحوظا امس السبت، مشيرا إلى أن سعر المنتج المحلي من الزهور تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع ارتفاع الأسعار للطلب المتزايد، مشيرا إلى أن سعر المنتج المحلي للوردة الواحدة كان العام الماضي 70 قرشا (سعر الجملة) وتضاعف لنحو 1.40 دينار قرشا هذا العام.

ولفت النظر إلى أنه يوجد كمية إنتاج محلي من الورود يجري زراعتها في عدة مناطق، منها منطقة البقعة.

وتعبر بورصة الزهور؛ بوابة تسويق الإنتاج الأردني من الزهور، حيث يجري تزويد السوق بنحو 80- 100 ألف زهرة متنوعة، في حين يوجد في الأردن نحو 50 مزرعة زهور طبيعية.

الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي قال إن الوزارة فتحت باب الاستيراد للورود، مشيرا إلى أن أزهار القطف يخضع استيرادها للرزمانة الزراعية.

واضاف: “لقد منحنا رخص استيراد الورود من بداية شباط/فبراير 2021 كان أغلبها للورد الجوري حيث وصل نحو 214 ألف زهرة جوري مستوردة إلى الأردن” .