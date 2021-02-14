رحيل بطل مصري قاد معركة “رأس العش” التاريخية مع إسرائيل

توفي امس السبت، اللواء المصري المتقاعد “فتحي عبدالله”، بطل معركة “رأس العش” التاريخية، التي قام بها الجيش المصري في أعقاب نكسة يونيو/حزيران 1967.

وتعد معركة “رأس العش”، إحدى أبرز المعارك التاريخية في فترة ما بين 1967 و1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.

وشغل اللواء الراحل، منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة “رأس العش” في 30 يونيو/حزيران 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصري في صد العدوان الإسرائيلي عن مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.