وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 11 وفاة و2447 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 347250
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ذبحتونا: اين مصداقية شهادات الخريجين مع استمرار التعلم عن بعد؟
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