مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد.. وبيلوسي تعتبر ذلك احد أكثر الأعمال المخزية في تاريخ امريكا
أهم العناوين
جرينتش+2 03:41
انسجاما مع ادارة بايدن.. اخوان مصر يستعيرون لباساً مدنياً ويتخذون من “ايمن نور” طربوشاً ليبرالياً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني