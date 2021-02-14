مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة التحريض على التمرد.. وبيلوسي تعتبر ذلك احد أكثر الأعمال المخزية في تاريخ امريكا
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انتباه.. الارصاد الاردنية وطقس العرب يستعرضان تطورات الحالة الجوية الممطرة والمثلجة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس
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