انتباه.. الارصاد الاردنية وطقس العرب يستعرضان تطورات الحالة الجوية الممطرة والمثلجة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس

نشرت دائرة الأرصاد الجوية توقعاتها للحالة الجوية في الأردن، خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن تتاثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويتوقع تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900 م عن سطح البحر وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات

وفي التفاصيل، قالت الأرصاد إنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار الأحد وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة

يوم الاثنين:

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

يوم الثلاثاء:

تسود أجواء مغبرة بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60كلم/ساعة في بعض المناطق، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتصبح الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، كما ويتوقع في ساعات بعد منتصف الليل أن تشهد الجبال الجنوبية العالية تساقط زخات من الثلج

التحذيرات: –

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

– خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها

– خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتأخرة في المناطق التي قد تشهد هطولات

يوم الأربعاء:

مع تعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد، وتشتد سرعة الرياح والتي قد تصل سرعتها أحيانا إلى 60كم/ساعة يرافقها هبات قوية تتجاوز 80 كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، بينما تكون الأجواء في الأنحاء الغربية من المملكة غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر، كما تتساقط زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 م فوق سطح البحر،

ومع ساعات الليل ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900 م عن سطح البحر وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات

التحذيرات: –

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

– خطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها

– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات

توقعات طقس العرب

ومن جانبه، قال مدير عام موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، محمد الشاكر، ان درجات الحرارة اليوم الأحد ربما تكون هي الأعلى في فصل الشتاء، حيث تبدأ يوم الاثنين درجات الحرارة بالتراجع تدريجيا.

وتحدث الشاكر لقناة رؤيا، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يؤثر على الأردن، موضحا أن الخرائط الجوية تشير إلى اندفاع هواء قطبي بارد نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، حيث يبدأ امتداده صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه مع ساعات مساء يستمر تدفق المزيد من الهواء القطبي شديد البرودة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط مما يُؤدي إلى تعمق المُنخفض الجوي فوق حوض جزيرة قبرص، حيث تعبر الأردن أولى الجبهات الهوائية المترافقة معه تدريجياً أثناء الليل، ويبدأ تساقط الأمطار في اجزاء من شمال وسط المملكة، لافتا الى أنه ربما تشهد جبال الشراة جنوب المملكة تساقط زخات ثلجية.

وبحسب الشاكر فستعبر نهار الأربعاءالمقبل الموجة الهوائية الاولى، حيث تكون الرياح جنوبية غربية تتسبب في حدوث موجات غبارية من الأراضي المصرية مع انقلاب جذري على درجات الحرارة

وأشار إلى أن المنخفض الجوي بطئ الحركة، حيث يتجدد مرة أخرى هطول الأمطار وتساقط زخات من البرد والثلج مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس، ويتحرك المنخفض يوم الخميس نحو شمال العراق، حيث يبدأ بالتراجع تدريجيا عن الاردن مع ساعات نهار الخميس.

وأكد شاكر أن المنخفض الجوي ما زال تحت المراقبة، ويفصلنا عنه نحو 72 ساعة

وحول التصور للحالة الجوية للأيام القادمة، قال الشاكر إن هناك أحوالا جوية غير مستقرة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وهناك المزيد من الجبهات الهوائية الباردة، حيث يتوقع خلال الأسبوع المقبل المزيد من الفعاليات الجوية على شكل منخفضات متوالية.. باذن الله.