إعلان قائمة القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية/ رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الأردنية بداية الفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021 من خريجي الثانوية العامة الأردنية / الدورة التكميلية، وذلك على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد: www.admhec.gov.jo.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في الشهادة الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بطلبات التحاق 11 ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية الأردنية الدورة التكميلية2021، إضافةً إلى 106 طلاب وطالبات من حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية لعام 2020، والذين سمح لهم قرار مجلس التعليم العالي بتقديم طلبات التحاق استثناءً نتيجة لظروف جائحة كورونا، حيث لم يتمكنوا من استكمال متطلبات معادلة شهاداتهم الأجنبية خلال الفصل الدراسي الأول الماضي.

كما بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 10028 طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) 972 طالباً وطالبة.

ولفت البيان إلى أنه ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي سيتم إعلان أسماء الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) صباح يوم غد الاثنين، حيث سيتم ترشيحهم للقبول حسب معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية، إضافةً إلى الشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، كما سيتم عصر يوم غد الاثنين إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية.

ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي سيتم فتح باب تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من الساعة الثالثة عصر يوم غد الاثنين وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 17/ 2/ 2021. ونوه البيان الى أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية لعام 2021 فقط، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية، وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

يشار إلى أن الجامعات الأردنية كانت قد نسبت بقبول 22472 طالباً وطالبة في 441 تخصصا في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021، في حين قرر مجلس التعليم العالي وبناءً على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبول 13362 طالباً وطالبة في 351 تخصصا فقط، حيث تم تجميد القبول في 90 تخصصا تجاوزت أعداد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية لهذه التخصصات، كما تم تخفيض أعداد المقبولين في 306 تخصصات بنسبة تراوحت بين 30 إلى 35 بالمئة نظراً لكونها تخصصات راكدة أو مشبعة.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ونظراً للحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، وحرصاً من الوزارة على سلامة كل من موظفيها ومتلقي الخدمة فإنها لن تستقبل أي مراجعين نهائياً بعد إعلان نتائج القبول الموحد، حيث سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين إطلاق منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر، حيث يمكن لأي طالب الدخول عليها من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/.

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