أجواء لطيفة الحرارة اليوم وغداً وكتلة هوائية باردة الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، مغبرة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، و تشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة في بعض المناطق، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً. ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، يتوقع في ساعات بعد منتصف الليل أن تشهد الجبال الجنوبية العالية تساقط زخات من الثلج .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 6، وفي مرتفعات الشراة 22 – 5 ، وفي مناطق البادية 23 – 6، وفي مناطق السهول 21 – 8، وفي الاغوار الشمالية 26 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 12، وفي البحر الميت 27 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 13 درجة مئوية.

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