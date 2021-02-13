وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 344803

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4444 وفاة و344803 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 820 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 114 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 113 حالة في محافظة الزرقاء، 72 حالة في محافظة البلقاء، 26 حالة في محافظة الكرك، 25 حالة في محافظة جرش، 24 حالة في محافظة المفرق، 20 حالة في محافظة عجلون، 12 حالة في محافظة مأدبا، 10 حالات في محافظة العقبة، 3 حالات في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 14467 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 101 حالة، فيما غادرت 45 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 653 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 520 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 153 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 61 بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1181 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 325892 حالة.

واضاف أن 19571 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4178921 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 34ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.