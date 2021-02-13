اوهام عثمانية.. تلفزيون اردوغان يروج لعودة الاستعمار التركي الى معظم الاقطار العربية واليونان بحلول عام 2050/ فيديو
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مناورات عسكرية أميركية في مواجهة الصين وروسيا لاسترداد الهيبة
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