طقس مشمس في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم السبت، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. كما يطرأ يوم الإثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 19 – 7، وفي الاغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 12، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة