حركة الجهاد تثمن انسحاب الجزائر من اجتماع شاركت فبه إسرائيل

ثمّنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، انسحاب وفد برلماني جزائري، من اجتماع دولي، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه.

وقال نافذ عزّام، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان: “عوّدتنا الجزائر شعبا وقيادة على هذه المواقف المبدئية والأصيلة”.

وأضاف أن “التصدّي للتطبيع بكافة أشكاله، واجبٌ أخلاقي وديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوح شديد هذا الموقف الحر الراسخ”.

واعتبر عزّام هذا الموقف أنه “إدراك من الجزائر للمسؤولية تجاه فلسطين والانتصار لقضيتها”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال النائب الجزائري، عمار موسي، إن وفد بلاده قد انسحب من اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية (عن بعد عبر دائرة تلفزيونية)، كممثلين عن “الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط” (منظمة إقليمية)، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه.

وعُقد الاجتماع الثلاثاء الماضي، واستمر لمدة يومين (حتّى الأربعاء الماضي).

والشبكة البرلمانية الدولية بحسب موقعها الإلكتروني، تكتل يسعى لتعزيز الخبرات والتعاون بين المشرعين والبرلمانيين والتشكيلات السياسية عبر العالم.​​​​​​

ومطلع العام الجاري قدم نواب جزائريون، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل إلى رئاسة البرلمان، تضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب، ولم يحسم بعد.

والجزائر من الدول العربية التي ترفض إقامة علاقات مع اسرائيل.