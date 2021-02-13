وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 11 وفاة و1240 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 344803
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بورصة السياسة.. المهاجرون في سوق الأحزاب الدنماركية
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