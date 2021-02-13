اوهام عثمانية.. تلفزيون اردوغان يروج لعودة الاستعمار التركي الى معظم الاقطار العربية واليونان بحلول عام 2050/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 06:23
الرجوب يلتقي السفير أبو وندي اليوم السبت لاطلاع الاردن على ملف المصالحة الوطنية والانتخابات العامة الفلسطينية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني