اوهام عثمانية.. تلفزيون اردوغان يروج لعودة الاستعمار التركي الى معظم الاقطار العربية واليونان بحلول عام 2050/ فيديو
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جرينتش+2 06:22
“التعليم العالي” يوقف استحداث تخصصات راكدة ومشبعة بالجامعات
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