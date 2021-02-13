الأغوار الشمالية: توقيف 3 متهمين بالاعتداء على متنزهين 15 يوما

أوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص 15 يوما للاعتداء على متنزهين وضرب أحدهم بأداة حادة أمس الجمعة.

واسند المدعي العام للأشخاص الثلاثة جنايتي الإيذاء والتدخل بالإيذاء بواسطة أداة حادة على الوجه والإضرار بأموال الغير.

وكان متنزهون قدموا بلاغا للمركز الأمني المختص بتعرضهم لاعتداء من قبل أصحاب سوابق في منطقة الشونة الشمالية.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة (بترا) إن فرق البحث الجنائي في مديرية شرطة غرب اربد ألقت القبض على المتورطين بالواقعة، وجرى توديعهم اليوم إلى مدعي عام الأغوار الشمالية بعد إجراء التحقيقات الأمنية معهم.

وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة من أصحاب السوابق، ويحمل أحدهم جنسية عربية.

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