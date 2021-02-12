وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و1579 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 343,563

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و1579 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4433 وفاة و343563 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على (1181) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (152) حالة في محافظة إربد، منها (18) حالة في الرمثا، (94) حالة في محافظة الزرقاء، (33) حالة في محافظة العقبة، (30) حالة في محافظة الكرك، (27) حالة في محافظة جرش، (26) حالة في محافظة البلقاء، (12) حالة في محافظة المفرق، (11) حالة في محافظة مأدبا، (8) حالات في محافظة عجلون، (4) حالات في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى (14419) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (113) حالة، فيما غادرت (67) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (611) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (503) بنسبة إشغال 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 68 جهازا بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 641 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324711) حالة.

وأضاف أن (24501) فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4159350 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 44ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.