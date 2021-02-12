هناك دائما سبب للسعادة.. كلب يستحم بماء سيارة ري الحدائق/ فيديو

تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لكلب صغير يستغل مرور آليات ري الحدائق لأخذ حمام بارد في الهواء الطلق.

ونشرت صفحة “igpetsworlds” المتخصصة بأخبار الحيوانات والكلاب، مشهدا لكلب صغير يستحم أثناء قيام سيارة السقاية برش الأعشاب على جانبي الطريق بالمياه.

ويظهر الكلب وقد غمرته سعادة بالغة جدا، وهو يقفز مستمتعا بالمياه الباردة التي يقوم موظف السقاية برشها على أعشاب منصف الطريق.

وكتب صاحب الحساب تعليقا على مشهد الفيديو: “لأن السعادة هي الاستمتاع بالأشياء البسيطة في الحياة فقط انظر إلى تلك الابتسامة”.

وأضاف “السعادة الخالصة والبراءة، يا لها من لحظة ثمينة، هذا الصغير (الكلب) السعيد الذي يلعب بالماء صنع ابتسامة كبيرة على وجهي، يمكننا أن نتعلم الكثير من هذا الكلب النقي، الحياة يجب أن نعيشها ونتمتع بها مهما كانت الظروف… هناك دائما سبب للسعادة”.

.https://www.instagram.com/p/CKyi5yoHW2G/?utm_source=ig_web_button_share_sheet