وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و1579 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 343,563
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ما الذي جرى في لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
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