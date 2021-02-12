شهيد وجريحان جراء قيام مستوطن اليوم الجمعة بدهس ثلاثة شبان من رام الله وهم في طريقهم للاغوار

استشهد شاب وأصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرةـ جراء دهس مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، لعدد من الشبان بين مفترق عين البيضا وبردلا في الاغوار الشماليه .

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الاغوار “أن حادث الدهس وقع على مدخل كردلة القديم على شارع ما يعرف بـ٩٠ حيث قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله كانوا مع مجموعة من الشباب قادمين لدعم لمنطقة كردلا الأغوار، ونتج عن الحادث حالة وفاة و أصابتين تم نقلهما إلى إسرائيل، وان الشاب المتوفى بانتظار الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلامه حيث توفي على الفور”

وبحسب بشارات فأن الشهيد المتوفي هو. بلال شحادة بواطنة من مدينة رام الله، والمصابين هما فرحات عابد من رام الله، وشادي ابو غوش من القدس المحتلة.

وادعت الشرطة الاسرائيلية بانها ستفتح تحقيقا بالحادثة لمعرفة اذا ما كان المستوطن ارتكب الحادث بشكل متعمد، أو هو حادث سير عادي.