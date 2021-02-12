تراجع ترتيب الأردن على مؤشر الديمقراطية لعام 2020

تحصل الأردن على المركز 118 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية للعام 2020، حيث حصل على علامة 3.8، محققا تراجعا بأربع مراكز عن ترتيبه في عام 2019 حيث كانت المملكة تحتل المرتبة 114 بواقع 3.93 في العام الماضي

وقد احتل الأردن المرتبة الثامنة عربيا، بعد (تونس، المغرب، لبنان، فلسطين، الكويت، الجزائر، العراق)، فيما حلّت بعد الأردن (قطر، سلطنة عمان، مصر، الامارات، السودان، البحرين، السعودية، ليبيا)

وحلّ الأردن في الفئة الرابعة من مؤشر الديمقراطية .

وقالت الوحدة الاستخبارية في مجلة الايكونومست القائمة على التصنيف إن الأردن شهد انتخابات لمجلس النواب بنسبة مشاركة 29.9%، وهي النسبة المستمرة بالهبوط

كما سجّل الأردن هبوطا كاملا في كلّ علامات المؤشر مقارنة مع دول المنطقة.