القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على الشخصين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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