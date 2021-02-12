وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و1579 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 343,563
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القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية
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