السفير الإسرائيلي في بلاط “امير المؤمنين” يتباهى بارتداء الجلباب المغربي/ فيديو

ظهر رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط السفير ديفيد غوفرين، اليوم الجمعة، في صورة على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” مرتديا الجلباب المغربي.

وعلق غوفرين على الصورة بقوله: “اليوم ارتديت الجلباب المغربي وشعرت بسعادة كبيرة. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا فاخرا، يفوح منه عبق تاريخ عريق”.

وأضاف قائلا: “فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى، جمعة مباركة عليكم جميعا”.

​وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن السفير ديفيد غوفرين، وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي مهامه كرئيس للبعثة الإسرائيلية هناك.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في عام 2000.

اليوم ارتديت الجلباب المغربي، وشعرت بسعادة كبيرة، وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن ارتدي لباسا أنيقا، فاخرا، وأيضا يفوح منه عبق تاريخ عريق. فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى. جمعة مباركة عليكم جميعا! #إسرائيل_في_المغرب pic.twitter.com/HiG9jBXJoW — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) February 12, 2021