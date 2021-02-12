اعتقال 3 أشخاص حاولوا الاحتيال على بنك بمبلغ 26 مليون يورو

القت إدارة البحث الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك بمبلغ 26 مليون يورو .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي تلقت بلاغاً من أحد البنوك حول ورود رسالة إلكترونية للبنك تطالبه بتسديد قيمة كفالة بنكية لإحدى الشركات بقيمة 26 مليون يورو، بموجب كفالة بنكية موقعة ومختومة من البنك والتي تبين لاحقاً بأنها مزورة.

واضاف، انه أُسند لفريق فني مختص مهمة التحقيق وتتبع مرسل الرسالة الإلكترونية والتأكد من كافة المعلومات بالتعاون مع إدارة البنك.

وأكد، ان التحقيقات وجمع المعلومات أكدت ان كل ما قُدم من خلال الرسالة هو مزور وغير صحيح، وان أشخاصا مجهولين حاولوا تنفيذ عملية الاحتيال بتلك الطريقة، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية ثلاثة اشخاص اشتركوا سوياً في القضية وجرى القاء القبض عليهم جميعاًن وسيتم احالتهم للقضاء.