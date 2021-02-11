وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 341984

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4421 وفاة و341984 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1176 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 216 حالة في محافظة إربد، منها 12 حالة في الرمثا، 128 حالة في محافظة البلقاء، 78 حالة في محافظة الزرقاء، 51 حالة في محافظة المفرق، 41 حالة في محافظة جرش، 31 حالة في محافظة مأدبا، 29 حالة في محافظة عجلون، 23 حالة في محافظة العقبة، 20 حالة في محافظة الكرك، 7 حالات في محافظة الطفيلة، 7 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 13493 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 108 حالات، فيما غادرت 67 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 579 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 476 بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 144 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 66 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 864 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 324070 حالة.

وأضاف أن 27660 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4134849 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 53ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.

