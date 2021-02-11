وزارة التربية: 74 إصابة جديدة بالكورونا بين معلمين وإداريين وطلبة

سجلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، 74 إصابة بفيروس كورونا، لم يلتحق منهم 49 مصابًا بالدوام الوجاهي منذ بداية الفصل الدرسي الثاني.

وحسب تقرير الوزارة، فقد توزعت الإصابات بين “36 معلمًا ومعلمة لم يلتحق 14 منهم بالدوام، 3 إداريين كانوا قد التحقوا بالدوام، و35 إصابة لطلبة من الفئة العمرية المستهدفة بالدوام في المرحلة الأولى وفق نتائج فحوصات يوم أمس ولم يلتحق أي منهم بالتعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الثاني”.

وقالت، إنّه “قد تم تطبيق البروتوكول الصحي بالعزل المنزلي على جميع المصابين وإجراء الفحوصات للمخالطين اللصيقين”.

وأضافت، أن “اليوم الدراسي من عودة الطلبة للتَّعليم الوجاهي قد سار كما هو مخطط بالدوام الوجاهي”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه قد راجع المدارس عدد من طلبة الصفين الخامس والثامن لاستلام الكتب المدرسية وفق البرنامج الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث كانت جميع الكتب متوفرة باستثناء كتابي التاريخ والحاسوب للصف الثامن على أن يتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل.

ولفتت، إلى أن نسبة الحضور الإجمالية للطلبة في المدارس الحكومية بلغت 84.8% من الفئة المستهدفة من الطلبة في المدارس الحكومية، مبيِّنًا أن النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطيا التعليم عن بعد 17% من مجموع الطلبة الذين حضروا.

وبيَّنت الوزارة، أن درجة الالتزام العامة بالبروتوكول الصحي 97.7%.

وأكدت، أنها تابعت اليوم جميع الملاحظات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات مع المدارس المخالفة من أجل تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات بحق المدارس التي لا تصوِّب المخالفات.

وشدّدت الوزارة على الاستمرار بالتقيد بالبروتوكول الصحي و لا سيَّما ارتداء الكمامة والتَّباعد واستخدام المعقِّمات، علمًا بأن فرقها التفتيشية في مركز الوزارة والمديريات مُستمِرَّةٌ في الزيارات الميدانية للمتابعة والتفتيش على جميع المدارس .

وأهابت بأولياء الأمور بمتابعة وسائط النقل الخاصة التي تنقل أبناءهم ودرجة التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم إرسال الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض مرضِيَّة أو مخالطين لإصاباتٍ مؤكدة.