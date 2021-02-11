نقابة المهن التمثيلية‬ المصرية تنعي المطرب ⁧‫على حميدة

نعت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، الفنان علي حميدة، الذي وافته المنية عصر اليوم .

وقالت النقابة – في بيان لها – : ” رحم الله الفنان الراحل علي حميدة، والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

كان الموت قد غيب علي حميدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تعلن أسرته موعد صلاة الجنازة وتلقي العزاء على روح الفنان الراحل.

وهكذا فقد رحل عن عالمنا اليوم المطرب على حميدة عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية، ويعتبر على حميدة من المطربين الذين لمع نجمهم مع الملحن والموزع حميد الشاعري حيث اشتركا سويا في أغنية لولاكي اشهر أغنية عربية حيث حققت مبيعات تاريخيه عند طرحها وباع أكثر من 6 ملايين نسخة منها عام 1988.

ولد على حميدة عبد الغني جميعي عام 1965 بمدينة مطروح كان يغني في بداية حياته اللون الغنائي البدوي الشهير بمدينة مطروح واشتهر بغناء أغاني الفلكلور المطروحي البدوي إلى أن التقي بالملحن والموزع حميد الشاعري الذي كان صاحب الفضل في شهرته وشهرة ونجاح العديد من المطربين المصريين وقاموا بإنتاج ألبوم “لولاكي” التي أحدثت ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل وأحيت كيانه حيث تم بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي واعتبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل.

أصدر بعد ذلك عدة البومات اضافية منها “كوني لي” و” ناديلي” وغيرها ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان لولاكى نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم ثم اختفى الفنان على تدريجيا عن الأنظار ثم عاد في سنة 2000، حيث قام بغناء بعض التترات لمسلسلات الهودج وسيت كوم نسمة ونصيب.

وعلى الصعيد السياسي كانت لحميدة نضال وتضامن مع القضية الفلسطينية حيث قام بزيارة القدس والمسجد الاقصي في التسعينيات، كما قام باحياء بعض الحفلات الغنائية هناك وله تصريحات مناصرة للقضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني.

وتوفي حميدة اليوم بعد صراع شديد مع المرض، وقام الإعلامي عمرو أديب بالقاء الضوء على تدهور حالته الصحية من خلال برنامجه “الحكاية” مما جعل وزارة الصحة ونقابة المهن الموسيقية تقومان بتوفير الرعاية الصحية للفنان الراحل إلى وافته المنية اليوم.