مطلوب قطع يده الطويلة.. صحيفة بريطانية يهودية تكشف ان"الموساد" قد اغتال العالم النووي الإيراني بسلاح يزن طناً
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جرينتش+2 05:19
على ذمة “الفتحاوي الجديد” صالح العاروري: حماس مستعدة لدعم محمود عباس في الانتخابات الرئاسية المقبلة!!!!
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