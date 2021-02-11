حركة حماس تنعى أحد مؤسسيها القيادي إبراهيم اليازوري

أعُلن مساء اليوم الخميس عن وفاة أحد مؤسسي حركة حماس إبراهيم اليازوري عن عمر يناهز (80عامًا)، عقب صراع مع المرض.

ونعت حماس القيادي اليازوري التي قالت إنه أحد مؤسسيها الأوائل في قطاع غزة.

ولد إبراهيم فارس اليازوري في قرية بيت دراس عام 1941م، قبل النكبة الفلسطينية بسبعة أعوام، درس الصف الأول الابتدائي في قريته ولم يكمله نتيجة حرب 1948.

انتقل خلال رحلة هجرته من قريته إلى أسدود ومكث فيها برفقة عائلته عدة أيام، وبعد انسحاب الجيش المصري انتقل إلى مدينة المجدل هربًا من بطش العصابات الإسرائيلية، ثم انتهى به وبذويه الحال في مخيم خانيونس.

استقر في خيمة في المعسكر الغربي، والتحق بمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمخيم خانيونس، ثم أكمل دراسته الثانوية قبل أن ينتقل إلى جامعة القاهرة ليدرس في كلية الصيدلة عام 1960.

بعد أن أنهى دراسة الصيدلة في القاهرة عام 1965م، عاد إلى غزة ليعمل في صيدلية خاصة به.

اليازوري شارك الشيخ أحمد ياسين في تأسيس حماس بديسمبر عام 1987م.

في عام 1988م اعتقلت قوات الاحتلال كل مؤسسي حماس باستثناء الشيخ ياسين.

استشهد نجله مؤمن برفقة الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس عام 2004م.