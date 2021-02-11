برخصة اسرائيلية.. بحث ترتيب الانتخابات الرئاسية الفلسطينية خلال زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي في السجن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقائه بالقائد البارز في الحركة مروان البرغوثي المعتقل في سجن “هداريم” الإسرائيلي بطلب من حركة “فتح”.

وقال الشيخ في تصريح صحفي : “قمت بزيارة الأخ القائد مروان البرغوثي حاملا رسالة، وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح”.

واضاف إنّ البرغوثي أكّد له على “ضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وإنجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش”، مطالبًا بأن يتمّ اختيار قائمة فتح في الانتخابات “وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافيا وجيليا وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين”.

ونقل عن البرغوثي دعوته إلى “الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة، وانخراط الجميع فيه؛ بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح”، مؤكّدًا على أهمّية “التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية”.

وأشار الشيخ إلى أنّه بحث مع البرغوثي خلال اللقاء الذي جرى بموافقة إسرائيلية في سجن “هداريم” المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث أجريا دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، وحمل له رسالة من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة “فتح”.

وكانت حركة “فتح” قد علقت، اليوم الخميس، على زيارة عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي، بموجب اذن استثنائي من السلطات الاسرائيلية.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة لإذاعة “صوت القدس”: “من الطبيعي أن يتم التشاور مع القائد مروان البرغوثي بما له رأي فيما يتعلق بالمرحلة الحالية واقتراب الانتخابات”.

وأضاف: “الحوارات والمشاورات مستمرة في حركة فتح حيث تسعى أن تكون قائمة حركة فتح قائمة موحدة”.

وتابع: “بعد انتظار صدور المراسيم ليس هناك أي إشكالية، لاسيما بعد التوافق والاتفاق في القاهرة والذي فتح بارقة أمل أمام استمرار بذل الجهود لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة كل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية”.

وأردف: “اليوم يوجد لدينا فرصة لإنهاء الانقسام، فلا خيار لنا سوى إجراء الانتخابات، وهناك آمال كبيرة لإتمامها، ولدينا ثقة كبيرة في شعبنا الفلسطيني ومصلحة الشعب اليوم إجراء الانتخابات فهي حق وطني وشرعي وسنحترم النتائج مهما كانت”.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد كشفت ظهر اليوم، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قد وصل سجن “هداريم” للقاء الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.

وقد ظهر الأسير البرغوثي في أول شأن فلسطيني عام منذ اعتقاله في عام 2002 وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما يبدو بأنه رد على رسالة قيادة السلطة الفلسطينية بمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وذكرت قناة “كان 11” العبرية أن الزيارة تهدف لمحاولة ثني البرغوثي عن الترشح للرئاسة الفلسطينية مقابل الرئيس محمود عباس، في خطوة مماثلة لما جرى عام 2005 قبيل الانتخابات الرئاسية.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها إن الشيخ سيحاول إقناع البرغوثي بعدم شق صف الحركة بترشحه مقابل عباس في الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو المقبل.

وتأتي هذه الضغوط بعد أيام من كشف مقربين من البرغوثي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.