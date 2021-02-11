انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات بالمملكة

مطلوب قطع يده الطويلة.. صحيفة بريطانية يهودية تكشف ان"الموساد" قد اغتال العالم النووي الإيراني بسلاح يزن طناً
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