الماء والرياضة والخضروات… 3 وسائل تحمي من الإمساك

قدمت خبيرة تغذية علاجية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك.

وبحسب صحيفة “النهار”، فإن الكثير من الأفراد يعانون من الإصابة بهذه الحالة الصحية، نتيجة اتباع حمية غذائية منخفضة الألياف أو عالية الدهون، بجانب قلّة ممارسة الرياضة وعدم شرب كميات كافية من الماء.

وانطلاقا من هذه الأسباب، نصحت اختصاصية التغذية نورهان ناصر باتباع الخطوات التالية:

الألياف: ينصح خبراء التغذية الرجال بتناول 25 غراما من الألياف يوميا، والنساء بتناول 38 غراما.

ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية إدخال الفاكهة والخضار إلى نظامنا الغذائي وذلك لغناها بالألياف.

شرب الماء: ينبغي الحرص على شرب كميات كافية من الماء، لاسيما مع زيادة نسبة الألياف في النظام الغذائي.

ويساعد شرب السوائل في التخلص من الإمساك، حيث يجعل الفضلات أكثر ليونة وأسهل في المرور، لذلك ينصح بإدخال الشوربات في النظام الغذائي.

ممارسة الرياضة: تساعد التمارين الرياضية في تحرك الطعام بسرعة أكبر عبر القولون، الأمر الذي يقلل من الإمساك.